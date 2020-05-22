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    Firma çalışanları arasında anket yapıldı: Çoğunluk, salgın bitse bile haftada 2-3 gün evden çalışmak istiyor

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    303 firma çalışanıyla yapılan ankete göre evden çalışmaya alıştık. Anket katılımcılarının yüzde 74’ü salgın bitse de haftada 2-3 gün evden çalışmak istiyor.

    Koronavirüs sonrası zorunlu olarak başlayan evden çalışma süreci birçok şirket için kalıcı hale geliyor. Bazı uluslararası firmalar, koronavirüs sonrasında da evden çalışma sistemini devam ettireceğini açıkladı. 

    Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, çalışanların yeni iş modeline yaklaşımını görmek isteyen Cushman & Wakefield bir anket yaptı. Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren şirket 207 uluslararası 96 yerli olmak üzere 303 firmadan 1142 kişiye 6 soru sordu. Web konferans yoluyla yapılan çalışmada en dikkat çeken soru “Kovid-19 riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalı?” oldu.

    Katılımcıların yüzde 74’ü önümüzdeki günlerde iş yaşamının yüzde 40 ile 60 oranında evden yürütülebileceğini belirtti. Cushman & Wakefield yönetici ortağı Tuğra Gönden, “Bundan sonra iş hayatı birçok kişi için ne tamamen evde ne de eskisi gibi hep ofiste olacak. Yarı yarıya çalışma daha yaygın uygulanacak. Ortalama haftada 2 gün evden çalışılmasını bekliyoruz” dedi.

    'Kovid-19 öncesi evden çalışıyor muydunuz? Evet ise kaç gün?'

    Katılımcıların yüzde 74’ü daha önce evden çalışmadıklarını belirtirken, haftanın bir günü evden çalışanların oranı ise yüzde 18 olduğu görülüyor. Bu oran, Kovid-19 öncesi uzaktan çalışmanın şirketler arasında pek de yaygın olmadığını gösteriyor.

    Ankette sorulan sorular ve yanıtları işe şu şekilde aktarıldı:

    Virüs öncesinde kaç gün evden çalışıyordunuz?

    1 gün................. Yüzde 18

    2 gün................. Yüzde 5

    3 gün................. Yüzde 1

    4 gün ................ Yüzde 1

    5 gün................. Yüzde 1

    Hayır................. Yüzde 74

    Evden çalışma sürecinde en çok zorluk yaşadığınız alan hangisi oldu?

    Yüz yüze görüşme eksikliği.......... Yüzde 25

    İş-yaşam dengesi kuramamak..... Yüzde 45

    Ekip koordinasyonu...................... Yüzde 9

    Ergonomi......................................... Yüzde 17

    Teknoloji......................................... Yüzde 3

    Evden çalışma süresince kişisel verimliliğinizi 1 ve 5 arası değerlendiriniz?
    (1 en düşük - 5 en yüksek)

    1 puan............... Yüzde 1

    2 puan............... Yüzde 6

    3 puan............... Yüzde 28

    4 puan............... Yüzde 43

    5 puan............... Yüzde 22

    Evden çalışma süresince şirketinizin performansını 1 ve 5 arasında değerlendiriniz?
    (1 en düşük - 5 en yüksek)

    1 puan............... Yüzde 9

    2 puan............... Yüzde 13

    3 puan............... Yüzde 24

    4 puan............... Yüzde 35

    5 puan............... Yüzde 19

    Evden çalışma konusunda şirketinizi en çok zorlayan hangisi oldu?

    Teknolojik altyapısı........................... Yüzde 8

    Organizasyonel yapılanması........... Yüzde 10

    Kültür ve alışkanlıklar....................... Yüzde 53

    Müşteri beklentisi.............................. Yüzde 14

    Şirket içi iletişim................................. Yüzde 12

    Kovid-19 riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalı?

    1 gün................. Yüzde 10

    2 gün................. Yüzde 43

    3 gün................. Yüzde 31

    4 gün................. Yüzde 7

    5 gün................. Yüzde 5

    Hiç.....................Yüzde 4

    Etiketler:
    Araştırma, Anket, Çalışma, Ev
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