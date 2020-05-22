Gerga Antik Kenti definecilerin hedefinde: 'Her yer çukur, biz 'Tarihe sahip çıkalım' derken birileri talan ediyor'

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan tarihi Gerga Antik Kenti’nin define avcıları tarafından kazılmaya devam edildiğini söyledi. Sürücü, "Gittiğim her yerde defineciler tarafından kazılan çukurlarla karşılaşıyorum. Biz tarihe sahip çıkalım derken, birileri talan ediyor" dedi.

Aydın ve çevresinde yaptığı doğa çalışmaları ile bilinen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, 19 Mayıs'ta, Gerga Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Tarihin izleriyle buluşan Sürücü, kentte birçok yerde olduğu gibi defineciler tarafından kazılan çukurlar buldu. Dikkat çekmek için antik kenti fotoğraflayarak, sosyal medya hesabından paylaşan Sürücü, "Gerga Antik Kenti doğa harikası bir yer. Ancak bir tabelası bile yok. Antik kentleri zaman zaman gezerek incelemelerde bulunuyorum. Gittiğim her yerde de defineciler tarafından kazılan çukurlarla karşılaşıyorum. Biz 'Tarihe sahip çıkalım' derken, birileri talan ediyor" ifadesini kullandı.

Sürücü, şöyle devam etti:

"Gerga, kimine göre antik bir yerleşim, kimine göre kutsal alan olarak hala tartışmaları devam eden etkileyici coğrafyasında, yöre taşlarından büyük bir ustalıkla inşa edilmiş muhteşem eserler bulunmaktadır. Ancak birçok antik yerleşimlerde olduğu gibi, Gerga da yıllardır define avcılarının hedefinde olmuş, birçok tahribatlar geçirmiş ve halen kaçak kazıcıların en çok uğradığı alanlardan biri haline gelmiştir."