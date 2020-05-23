Rus uzman, akıllı telefonların yaydığı radyasyonun zararlarını değerlendirdi

Rusya Kimyasal Fizik Sorunları Enstitüsü Uzmanı Svetlana Afanasyeva, akıllı telefonların radyasyon yaydıklarını ancak bunun zararı konusunda bilim insanları arasında bir fikir birliği bulunmadığını söyledi.

Afanasyeva, her ihtimale karşı telefonun kullanılmasının minimum düzeyde tutulmasının faydalı olacağını belirtti.

Rusya Bugün medya grubu bünyesinde yer alan ekonomik bilgi ajansı Praym’a konuşan Svetlana Afanasyeva, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma sırasında akıllı telefonunuz da dahil olmak üzere, herhangi bir cihaz elektromanyetik radyasyon yayar. Yüksek dozlarda, etkileri, vücut moleküllerinin titreşiminin artmasına ve ısınmaya başlamasına neden olur. Ancak akıllı telefondan yayılan radyasyon insan vücudunun sıcaklığını artıramayacak kadar düşük düzeydedir.”

Amerikan Kanser Derneği gibi bazı araştırmacıların telefondan yayılan radyasyonun beyin kanseri riskini artırabileceğini öne sürdüğünü belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bilim insanlarının bu konudaki görüşleri hala farklı. Bu nedenle, örneğin, 2011 DSÖ raporunda, hücresel iletişim de dahil olmak üzere radyo frekanslarındaki elektromanyetik radyasyon 2B sınıfına, yani insanlar için kanserojen olan ajanlar sınıfına dahil edildi.”

2019'un sonlarında Apple ve Samsung’a elektromanyetik radyasyon normlarını aştığı iddiasıyla dava açılmıştı. ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından akredite edilen bağımsız bir laboratuvar, iki milimetrelik bir mesafede iPhone 8 ve Samsung Galaxy S8’den yayılan radyasyonunun maksimum sınırın neredeyse iki katı olduğunu ortaya çıkarmıştı.