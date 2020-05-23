Sağlık Bakanlığı vatandaşları uyardı, 11 maddeye dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Bakanlık, sağlıklı beslenme için önerilerde bulundu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlara Sağlık Bakanlığı’ndan, 'sağlıklı beslenme' uyarısı geldi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın aktardığına göre daha önce pandemi sürecine yönelik sağlık beslenme ve hareketli yaşam noktasında öneri ve uyarılarını kamuoyunun bilgisine sunan Bakanlık, bayramı da boş geçmedi. Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün alanında uzman diyetisyenleri tarafından, 'Ramazan Bayramı’nda beslenme' adlı çalışma hazırlandı.

Çalışmada, şeker, çikolata, özellikle hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdaların kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalar olduğu belirtilerek, “Ramazanda gün içinde besin tüketmemeye alışmışken bayramda birdenbire bu gıdaların sık ve çok tüketilmesi sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram süresince besin tüketimine dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalı” vurgulaması yapıldı.

Çalışmada, bayram süresince de yeterli ve dengeli beslenmek için, sağlıklı beslenme tabağında yer alan beş temel besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda tüketilmesi istendi. Bu besin grupları, 'Süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller ile yağlı tohumlar, sebzeler, meyveler, ekmek ve tahıllar' olarak sıralandı.

Bakanlığın çalışmasında vatandaşlara yapılan 11 altın uyarı ve öneriler şöyle: