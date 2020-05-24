Karacadağ'ın küçük çobanı: Gözü sürüde, kulağı radyoda

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırları içinde bulunan Karacadağ'da çobanlık yapan 16 yaşındaki Mehmet, önünde onlarca koyun ve keçinin bulunduğu sürü, elinde de eski bir radyo ile Karacadağ'ı karış karış geziyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırları içinde bulunan Karacadağ’da küçük bir çoban. Adı Mehmet. Henüz 16 yaşında. Yaz aylarıyla birlikte ailesi ile bin 957 rakımlı Karacadağ yaylalarında çobanlık yapıyor.

Önünde onlarca koyun ve keçinin bulunduğu sürü, elinde de eski bir radyo ile Karacadağ’ı karış karış geziyor. Çok eski olmasına rağmen defalarca tamirden geçtiği her halinden belli olan radyo çalışır vaziyette.

​Mehmet, imkanlar kısıtlı olduğundan pilleri tasarruflu kullanmak için sadece günün belli saatlerinde radyoyu açıyor. O saatler de genellikle müzik saatleri oluyor. Sürünün peşinden giderken elindeki radyosu ile kadraja giren Mehmet, kardeşi ile birlikte kayalıklara oturup biraz müzik dinledikten sonra giden sürüye yetişmek için tekrar yola koyuluyor.