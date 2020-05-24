Karacadağ'ın küçük çobanı: Gözü sürüde, kulağı radyoda

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırları içinde bulunan Karacadağ’da küçük bir çoban. Adı Mehmet. Henüz 16 yaşında. Yaz aylarıyla birlikte ailesi ile bin 957 rakımlı Karacadağ yaylalarında çobanlık yapıyor.
Önünde onlarca koyun ve keçinin bulunduğu sürü, elinde de eski bir radyo ile Karacadağ’ı karış karış geziyor. Çok eski olmasına rağmen defalarca tamirden geçtiği her halinden belli olan radyo çalışır vaziyette.
Karacadağ'ın küçük çobanı: Gözü sürüde, kulağı radyodahttps://t.co/eLiIhz02VD pic.twitter.com/tNVn7VyWgr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2020
Mehmet, imkanlar kısıtlı olduğundan pilleri tasarruflu kullanmak için sadece günün belli saatlerinde radyoyu açıyor. O saatler de genellikle müzik saatleri oluyor. Sürünün peşinden giderken elindeki radyosu ile kadraja giren Mehmet, kardeşi ile birlikte kayalıklara oturup biraz müzik dinledikten sonra giden sürüye yetişmek için tekrar yola koyuluyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)