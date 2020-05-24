Selin Ciğerci: Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Bir ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap edin kaç para kazandığımı. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında açıklamalarda bulunan sosyal medya fenomeni Ciğerci, "Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin değil, 600 bin kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" diye konuştu.

'Yanımda 72 kişi ekmek yiyor'

Kozmetik markasından çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci, "Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. Bir ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap edin kaç para kazandığımı. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana 'Oturduğun yerden para kazanıyorsun' diyorlar. Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" ifadelerini kullandı.