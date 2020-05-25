Çileğin içinden çıkan böcekler sosyal medyada gündem oldu

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan ve kısa süre sonra diğer platformlara da yayılan 'çilek deneyi' videoları izleyenleri endişelendirdi. Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktığını görenler, kendi deneylerini yapmaya başladı.

Sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunda çilekler tuzlu suda bekletilince ortaya böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü. Görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, konuyla ilgili birçok video daha çekildi.

Twitter'da ve diğer sosyal medya platformlarında dolaşan videoyu izleyen bazı kullanıcılar, "çilek yediğim için pişmanım", "bir daha çilek yiyemem" gibi yorumlar yaptılar. Ancak çileğin içinden çıkan böcekler "doğal" olan meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunuyor.

Görüntülerin viral olmasının ardından insanlar kendi deneylerini yapmaya başladı.