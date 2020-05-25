Mersin'de üst geçitten yük treninin üzerine TIR düştü

Yabancı uyruklu sürücünün kullandığı TIR, TCDD üst geçidinde kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten TIR'ın dorsesi, raylarda hareket halindeki yük treninin üzerine düştü. Dorseden ayrılan tır ise rayların diğer tarafına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı TIR şoförü 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre aksadığı tren yolundaki TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı.