Acun Ilıcalı, Survivor ekibiyle birlikte Instagram'da dünya rekoru kırdı

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla dünya genelinde Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmacılarının da katıldığı Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyici sayısına ulaşıldı.

Medya patronu Acun Ilıcalı, geçen günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yoğun ilgi gösterilen yayın, anlık 1 milyon izleyiciye ulaşmış ve Türkiye'de en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

Daha sonra Ilıcalı, yapımcı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor programında yeni bir rekor denemesinde bulunacaklarını açıklamıştı. Ilıcalı, dün tüm Survivor ekibiyle dün yeniden bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Acunn.com'un aktardığına göre Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yapılan canlı yayın, Instagram'da anlık 3 milyon kişi tarafından izlendi ve dünya rekoru kırıldı.

Önceki rekor, ünlü rapçi Tekashi69'a aitti. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.

Acun Ilıcalı, Survivor ekibiyle birlikte Instagram'da dünya rekoru kırdıhttps://t.co/Tq7cOboKY9 pic.twitter.com/fQhMj75XjF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2020

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