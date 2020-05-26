Asya'nın en zengin insanlarından biri olan Hong Konglu 'kumarhaneler kralı' Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ni dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan bir şehre dönüştürmesi ile tanınan ünlü iş insanı Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.

1960’lı yıllarda Makao’da ilk kumarhanelerini açan Ho, 1980’li yıllarda Portekiz’de ve 2000’li yıllarda Kuzey Kore’de de atılım yaptı. Makao’da 20’den fazla kumarhaneyi işleten SJM şirketinin kurucusu olan Ho, ‘kumarhaneler kralı’ olarak anılıyordu.

SJM Holdings'in de sahibi olan Ho, 2010 yılında Forbes'un listesinde dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer almıştı.

SJM’nin halihazırdaki piyasa değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.