Çin'de içinde tanımlanamayan sıvı olan 2 bin yıllık bir testi bulundu

Arkeologlar, Çin’in Henan eyaletine bağlı Sanmenxia kentindeki bir mezarda iki bin yıllık bronz bir testi buldu.

Çinli arkeologlar, kaz başı ve boynunun dekor olarak işlendiği bronz testinin içinde tanımlayan bir sıvı buldu.

Xinhua ajansının haberine göre mezar, Sanmenxia kentinde yeniden inşa edilmek üzere yıkılan gecekondu inşaatında bulundu.

2,000-year-old bronze pot with unknown liquid unearthed in central China

The pot, with a curved neck in shape of a swan, was discovered in an ancient tomb https://t.co/8kvErCp8pR pic.twitter.com/NSLUVttfIF — China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2020

Sanmenxia Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'nden Zhu Xiaodong, uzmanların ön analiz sonuçlarına dayanarak mezarın, Qin Hanedanlığı'nın sonu (MÖ 221-207) ve Batı Han Hanedanlığı'nın başlangıcında (MS. 8) inşa edildiğini düşündüğünü söyledi.

Zhu Xiaodong’un üst düzey bir bürokrata ait olabileceğini düşündüğü mezarda bronz testi dışında ayrıca tencere, kase, demir ve yeşim kılıçlar ile diğer kalıntılar bulundu.

Testide bulunan ve tanımlanamayan sıvının sarımsı kahverengi olduğu, içinde çok fazla katkı maddesi olduğu ve bileşenlerinin çözümü için testlerin devam ettiği belirtildi.