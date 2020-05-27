Karadenizli vatandaşlar sosyal medyada gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini iddia etti. Habertürk'ün bildirdiğine göre konuyla ilgili Trabzon Emniyeti'nden açıklama geldi.
'Trabzon'a göktaşı düştü' iddiası https://t.co/lhk5ZyRrq2 pic.twitter.com/oqtMGGvXmX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 27, 2020
Trabzon'a göktaşı düştü mü?
Sosyal medyada Artvinli ve Trabzonlular, gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini söyledi. Trabzon'un yerel medyası emniyetten aldığı bilgiye göre; Trabzon Emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.
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