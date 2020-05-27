'Trabzon'a göktaşı düştü' iddiası

Karadenizli vatandaşlar sosyal medyada gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini iddia etti. Habertürk'ün bildirdiğine göre konuyla ilgili Trabzon Emniyeti'nden açıklama geldi.

Trabzon'a göktaşı düştü mü?

Sosyal medyada Artvinli ve Trabzonlular, gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini söyledi. Trabzon'un yerel medyası emniyetten aldığı bilgiye göre; Trabzon Emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.