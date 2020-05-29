Uzaya gitmek için 95 bin dolar ödedi, yolculuk iptal oldu: ‘Paramı hala alamadım’

Ahu Aysal, 2014’te Space Expedition Cooperation (SXC) firması ile uzaya gitmek için başvuru yaptı ancak yolculuk iptal oldu. 95 bin dolar ödeyen Uysal, "Paramı da hâlâ alamadım" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal’ın eski eşi turizmci Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. 95 bin dolar ödemiş, Amsterdam ve Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yer çekimsiz ortamda uçmuştu. Ama yolculuk iptal oldu.

‘Aklım orada, dünden hazırım, hiçbir şeyden korkum yok’

Aysal, yaşadıklarını Posta'dan Halil Kalmuk'a anlattı:

“Söz konusu firmayı mahkemeye verdim. Davanın bitmesini bekliyorum. Paramı da hâlâ alamadım. Gel gör ki bu hayalimden vazgeçmedim. Umudum sürüyor. Şimdi ‘Gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim. İçimde kaldı çünkü. Aklım orada. Dünden hazırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok” dedi.