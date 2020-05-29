Afganistan’da Çukur dizisinin yayından kaldırılması talebi

Afganistan’da çok sayıda hayranı bulunan ve reyting rekorları kıran ‘Çukur’ dizisinin ilk bölümü Aralık 2018’de gösterilmiş, dizinin ikinci sezonu da geçen günlerde yayıma girdi.

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakan Bakanı Şiva Şark, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Tolo televizyonundan ‘Çukur’ dizisinin yayından kaldırılmasını talep ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da dizinin toplumun psikolojik durumu üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Tolo televizyonunun talebi görmezden gelmesi durumunda hükümetin gereken tedbirlere başvuracağı uyarısında bulunan Şark, “Tolo televizyonuna ‘Çukur’ dizisinin gösterimiyle ilgili mektup yazdım. Bu televizyondan bu tür dizileri göstermemesini talep ettim. Yasaların ihmal edilmesi, mevcut yasalar çerçevesinde ele alınacaktır” diye yazdı.

درودها در مورد سریال چُقر من مکتوب به تلویزیون محترم طلوع فرستاده ام‌. ازاین رسانه خواسته ام که چنین سریالی را نشر... ‎شيوای شرق‎ paylaştı: 24 Mayıs 2020 Pazar

İlgili kararın, vatandaşların isteği üzerine alındığını kaydeden Bakan Yardımcısı, Türk dizisindeki şiddet sahnelerinin sosyal medyada şikayet edildiğine işaret etti.