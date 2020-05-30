Konya'da toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Konya’nın Yunak ilçesinde yürüyüşe çıkan bir kişi toprağa gömülü çocuk cesedi buldu.

Konya’nın Yunak ilçesinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu.

Yunak - Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alandaki tümseği fark etti.

Tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini gören kişi durumu jandarmaya bildirdi.

Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.