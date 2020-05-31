Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı Rahat Parti olacak, sloganım da 'Ben yırttım, sıra sizde'

Hürriyet'e verdiği demeçte esprili biçimde yeni parti kurmaktan bahseden Acun Ilıcalı, siyasete girmeyi ve basın tarafına geçmeyi düşünmediğini söyledi. Ilıcalı futbol takımı satın almak istemesinin nedeninin 'televizyonculukta keşfettiği yetenekleri futbol dünyasında da keşfetmek' olduğunu söyledi.

Medya patronu, Survivor programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye açıklamalarda bulundu. Röportajın bazı bölümleri şu şekilde:

(...)

Herkesin hayallerini gerçekleştiren kişisiniz. Sizin gerçekleşmeyen bir hayaliniz oldu mu?

Bu kadar dipten, bir şekilde bulunduğum yere gelmek benim için hayalini bile kurabildiğim bir şey değildi. Sanırım kendi hayallerimi bitirdiğim için artık insanların hayallerini kovalıyorum. Geçenlerde arkadaşlarıma espri olarak, “İleride bir parti kuracağım. Partinin adı da Rahat Parti olacak” dedim. Sloganım da, “Ben yırttım, şimdi sıra sizde” olur herhalde (gülüyor).

Siyasete girer misiniz?

Girmem.

(...)

Instagram’da canlı yayın yaparak 3 milyon kişiye ulaşıp dünya rekoru kırdınız. Beklediğiniz bir rakam mıydı?

2 milyonu geçeceğimizi tahmin ediyordum. Fakat iki dakikada 3 milyonu geçmek biraz şaşırttı. Ama şunu da gösterdi; eğer isteseydik, o rakam 4-5 milyona da ulaşırdı.

Böyle bir güce sahip olmak ne hissettiriyor?

Seyirciyle bu iletişimim yıllardır var. Katıldığım herhangi bir programın reytingini ciddi derece yükseltiyorum. Bunun için her gün şükrediyorum, büyük gurur...

(...)

Sosyal medyayla son dört aydır daha ilgilisiniz. Bunun sebebi tüm dünyada yayıncılığın dijitale kayması mı?

Dijital için iki yıldır konsantrasyonum yüksek. Bu sene de bu konuda iyi hazırlandık. Yarışmayı dijitale entegre ettik. Ekibime de dijitalde ağırlığımızı hissettirmemiz gerektiğini söyledim. Bununla ilgili projeleri arttıracağım.

Bu yeni bir dijital platform girişimine doğru gider mi?

İlgilenmiyor değilim. Büyük kanallarda yayımlanamayacak bazı projeler için neden olmasın...

Basın tarafına geçmeyi düşünüyor musunuz?

Hayır. Basın size emanet.

(...)

© Fotoğraf : TV8 Acun Ilıcalı: Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok, Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim

Köşeye çekilirsem bu kadar eğlenemem. Her gün ya bir köşeye çekilirsem diye korkuyorum.

Neden bir futbol takımı satın almak istiyorsunuz?

Futbola olan düşkünlüğüm zaten biliniyor. Amacım, şimdiye kadar televizyonculukta keşfettiğim yetenekleri futbol dünyasında da keşfetmek.

Neden o takımı seçtiniz?

Türk ve dünya futboluna sürpriz isimler kazandırmak gibi bir hayalim var. Bu takım da bunun için çok uygun ama daha görüşmelerimiz sürüyor.