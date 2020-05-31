Beckham çifti malikanelerine tünel açtırıyor

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve Spice Girls’ün eski üyesi Victoria Beckham, İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

Ajansspor’un Express gazetesinden aktardığına göre ünlü çift David-Victoria Beckham bu plan çerçevesinde yeraltı bağlantısı kurdurmanın yanı sıra yeni bir şarap mahzeni ve güvenlik kulübesi inşa ettirmek için de taleplerini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü sırada Beckham çifti dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki bu evde kalıyor. Ailenin en büyük çocuğu olan 21 yaşındaki Brooklyn ise şu sıralar New York’ta kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor.

Gelişmeyi ‘Beckhamlar hırsız korkusu yüzünden malikanelerinden kaçış için gizli tünel yaptırıyor’ başlığıyla aktaran Mirror ise söz konusu planın, milli futbolcu Dele Alli’nin Londra’daki evinde bıçaklı soyguncuların saldırısına uğraması ve ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın Los Angeles’taki malikanesine birilerinin girmesinden korktuğunu söylemesinin ardından geldiğini hatırlattı.