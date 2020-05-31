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    Denizli'de, 'sigarasız mahalle' hedefiyle yürütülen proje kapsamında tütün mamülleri kullanma oranı 7 ayda yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e düşen mahallenin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelası asıldı.

    Sigarasız mahalleye 'tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelası asıldı

    © AA /
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202005311042157554-sigarasiz-mahalleye-tutun-mamulleri-kullanilmamaktadir-tabelasi-asildi/

    Denizli'de, 'sigarasız mahalle' hedefiyle yürütülen proje kapsamında tütün mamülleri kullanma oranı 7 ayda yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e düşen mahallenin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelası asıldı.

    Pamukkale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından 2017 yılından bu yana yürütülen "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" çalışmaları kapsamında, 25 Ekim 2019'da "Sigarasız Mahalle Güzelpınar" projesi başlatıldı.

    Projeyle 540 nüfuslu mahallede son 7 ayda sigara içen sayısının 117'den 48'e düşmesi ve hedefin tutturulması üzerine Güzelpınar Mahallesi'nin girişine "Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır" yazılı tabela konuldu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu tütün bağımlılığı ile mücadeleye ilçe genelinde devam ettiklerini belirtti.

    Tütün mamüllerine karşı veliler, öğrenciler, Denizlispor taraftarları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktaran Balcıoğlu, şunları kaydetti:

    "Bu projeye başladığımızda mahallenin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelasını asma hedefini koymuştuk. Sigara bağımlılığından kurtulmak zor bir mesele. Ancak Kovid-19 salgını tüm insanlığa nefes alabilmemizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, sigara bağımlılığının bu hastalıkta daha büyük bir risk oluşturduğunu gösterdi. Tüm mahalle halkımız sigaradan henüz kurtulmuş değil ancak yüzde 65 oranında bir başarı yakaladık. Başta sağlık çalışanlarımız Sigara Bırakma Polikliniği görevlilerimiz, mahalle muhtarımız ve sakinleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum."

    '7 ayda büyük mesafe aldık'

    İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan da mahalle sakinlerinin çalışmalarında kendilerine çok destek verdiğini bildirerek, "Sigara içen vatandaşlarımıza devletin tüm imkanlarını seferber ederek hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın gerekli tüm tetkik ve tedavileri yapılıyor. Kovid-19 salgını, sigarayı bırakmak için de büyük bir gerekçe. Sigarayı bırakmak isteyenlerle ilgili çalışmalarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy da mahallesine örnek olmak için ilk önce kendisinin sigarayı bıraktığını belirterek, "Muhtarı, okul müdürü, cami imamları hepimiz sigara içiyorduk. Önce biz vatandaşımıza örnek olmak için sigarayı bırakmaya karar verdik. 540 nüfuslu mahallemizde 117 vatandaşımız sigara içiyordu. Şu anda 48 vatandaşımız sigara içmekte. Bu vatandaşlarımız da en kısa zamanda bırakmak için mücadele ediyorlar. Bu hedefi koyduk, 7 ayda büyük mesafe aldık. Devamını da getireceğiz." açıklamasında bulundu.

    Sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet veren Pamukkale Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezinde (KETEM) görevli Dr. Mustafa Ali Ekiz de mahallede birçok vatandaşın kendi iradesi ile bırakmayı tercih ettiğini, kendilerine müracaat eden herkese ellerinden gelen desteğin fazlasını vermeye çalıştıklarını, mahalle sakinlerinin de büyük destek verdiğini kaydetti.

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