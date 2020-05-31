Pilotlardan faydalı bilgiler: Uçuş sırasında ayakkabılarınızı asla çıkarmayın

Görevlerini havada ifa eden ve bu süre zarfında kazandıkları deneyimlerini paylaşan pilotlar ve kabin görevlileri, yolcuların uçuş sırasında neden ayakkabılarını çıkarmaması gerektiğini anlattı.

İngiliz Express gazetesine konuşan deneyimli pilotlar ve kabin görevlileri, yolcuların beklenmedik bir acil durum olasılığına hazırlıklı olmaları ve bu nedenle ayakkabılarını çıkarmamaları gerektiğini ifade etti.

‘Uçak kazalarının yüzde 80’i kalkış ve iniş sırasında meydana geliyor’

Uçuş sırasındaki güvenlikle ilgili konuların yer aldığı ‘The Survivors Club’ kitabının yazarı Ben Sherwood, gazeteye demecinde kalkıştan sonraki ilk 3 dakika ya da inişten önceki son 8 dakika içinde meydana geldiğine dikkat çekti.

Sherwood, bu nedenle hem yolcuların, hem de mürettebat üyelerinin hızlı tahliyeye hazır ve dolayısıyla ayakkabılarını giymiş olmaları gerektiğini vurguladı.

‘Hiç kimse yanan uçağı bir çift terlikle terk etmek istemez’

Büyük bir hava taşımacılığı şirketinde çalışan bir pilot ise hiç kimsenin yanan ya da çamura saplanmış olan uçağı sadece bir çift terlik giymiş olarak terk etmek istemeyeceğini açıkladı.

Pilotun dedikleri ile hemfikir olan Katar Havayolları’nda görevli bir hostes de, “Kalkış ve iniş sırasında ayakkabılarınızı giymiş olmanız gerekiyor, çünkü bu uçuşun en tehlikeli kısmı” ifadelerini kullandı.

Hostes ayrıca insanların çıkış yolu üzerinde bulunabilecek ayakkabıların tahliye işlemini yavaşlatabileceği konusunda uyardı.

‘Tuvalete asla yalınayak girmeyiniz’

Deneyimlerini paylaşan bir kabin görevlisi ise acil durumların dışında yolcuların ayakkabılarını çıkarmamaları için farklı bir neden gösterdi.

“Lütfen tuvalete asla yalınayak girmeyiniz, her 10 vakanın 9’unda zemindeki sıvının su olmadığını kesin olarak söyleyebilirim” diyen görevli, tuvaletlerin ancak uçuşun varış noktasında temizlendiğini sözlerine ekledi.