Peskov’un kızından Dünya Sarışınlar Günü paylaşımı

Instagram’da paylaştığı fotoğrafta açık renk saçları açıkça görülen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Yelizaveta, yorum kısmına ise, “Röfle veya başka herhangi renk açma işlemi yapmadan, doğal bir sarışın olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini paylaştı.
Peskova, saçlarını sağlıklı bir şekilde korumaktan gurur duyduğunu ve takipçileri ile yaptığı bakımla ilgili ipuçlarını paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
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- Ах ты, сучка ты крашеная! - Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет! (кто не знает - кф. «Любовь и Голуби») ⠀ В этот международный день блондинок хочу ещё раз напомнить, что я блондинка натуральная ✨ без какого-либо мелирования и высветления ✨ ⠀ Читайте мой пост об уходе за волосами по хештегу #lizasgoldenhair ❤️ #internationalblondesday
Çeşitli olayları sosyal ağlar üzerinden yorumlayan Peskova, daha önce yaptığı paylaşımlardan birinde kendini İslam'a yakın bulduğunu ve Ramazan'da oruç tutmayı planladığını ifade etmişti.
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