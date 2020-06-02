DSÖ: Kovid-19 tedavisinde antibiyotiğe başvurmayın

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Kovid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak" dedi.

DSÖ, Kovid-19'u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektğini açıkladı.