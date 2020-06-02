Grindr, yıllardır eleştirilen 'etnik köken filtresini' nihayet kaldırıyor

LGBTİ bireylere yönelik flört uygulaması Grindr, yıllardır eleştirilen ‘etnik köken’ filtresini kaldıracağını duyurdu. George Floyd’un öldürülmesiyle yeniden alevlenen ırkçılık karşıtı protestolara da destek veren Grindr, “Sessiz kalmayacağız” dedi. Ancak kullanıcılar çok geç gelen bu hamleden tatmin olmadı.

Grindr, kullanıcıların olası eşleşmeleri filtrelemesine olanak sağlayan yaş, boy, kilo gibi seçenekler arasında yer alan ‘etnik köken’ tercihini yeni versiyonlardan kaldıracağını açıkladı.

Söz konusu filtre, ayrımcılığı tetiklediği için yıllardır tepki çekiyordu.

Tutum değişikliğini Twitter’dan yaptığı bir açıklamayla duyuran şirket, ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Yaşamı Değerlidir) hareketini desteklediğini de vurguladı.

Her gün on binlerce farkı renklere mensup LGBTİ bireyin uygulamayı kullandığını hatırlatan şirket, şu ifadeleri kullandı; “Sessiz ve pasif kalmayacağız. Grindr’da ırkçılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz, bunu hem topluluğumuzla diyalog kurarak hem de ırkçılığa ve nefret söylemine karşı sıfır tolerans politikası izleyerek gerçekleştireceğiz. Bu taahhüdün bir parçası olarak ve geribildirimlerinize de dayanarak, bir sonraki sürümümüzden etnik köken filtresini kaldırmaya karar verdik.”

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından yeniden başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sırasında gelen bu hamle, bazı kullanıcıları memnun etse de genel olarak tepkileri dindirmedi. Pek çok kullanıcı, böyle bir filtrenin başından beri hiç olmaması gerektiğini ve Grindr’ın da ‘elinden gelenin en azını’ yaptığını savundu.

Bir kullanıcı, “Aman tanrım, hâlâ etnik filtreniz mi vardı?” derken bir diğeri de şu ifadeleri kullandı; “İyi açıklama ama yıl 2020 ve Grindr’ın uygulamadaki siyah adamları filtreleme imkânını kaldırması için sayılamayacak kadar silahsız siyahın devlet tarafından öldürülmesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştirilmesi gerekti.”