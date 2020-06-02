Ermenistan’ın havayolu şirketleri AB’nin ‘kara listesine’ alındı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yılda iki kez güncellenen Sivil Havacılık Güvenliği listesine bu kez Ermenistan’ın havayolu şirketleri dahil edildi.

Bu kararla ‘kara listeye’ alınan havayolu şirketlerin, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olmadıkları gerekçesiyle AB kapsamındaki uçuşları askıya alınmış oluyor.

AB’nin bu kararı, Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi ve 6 havayolu şirketinin çalışmaları incelendikten sonra verildi.

Sputnik Ermenistan’ın aktardığına göre Ermenistan, ‘kara listede’ Afganistan, Angola, Kongo, Nepal, Sudan gibi ülkelerle birlikte yer aldı.