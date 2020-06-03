WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık şeması

WhatsApp kullanıcılarının, hesabın çalınmasına izin veren yeni bir dolandırıcılık şeması ile karşı karşıya oldukları bildirildi.

Forbes'in aktardığına göre dolandırıcılar, uygulamanın SMS'den onay kodu istediği WhatsApp mesajlarını taklit etmeyi öğrendi.

Dolandırıcılar, daha önce de benzer yollara başvurarak potansiyel kurbanın tanıdıklarından birinden SMS alma ile ilgili sorunlar olduğu gerekçesiyle kod göndermelerini istiyordu. Dolandırıcılar aslında o anda kurbanın hesabına erişim istiyordu ve kodu aldıktan sonra hesabı ele geçiriyordu.

Ancak, daha önce 'arkadaştan gelen mesajlar' kullanıcılar arasında şüphe uyandırabiliyorken, mevcut şemada dolandırıcıyı tanımak oldukça zor.

Hesabı güvence altına almak için uzmanlar, uygulamada iki faktörlü tanımlama için ek bir şifre kullanmayı öneriyor.