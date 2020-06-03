Tayland'da bir güzellik kliniği yakın temas uygulamalar için mini maske geliştirdi

Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle ‘yeni normal’ hayata dönen Tayland’da bir klinik, yakın temas gerektiren güzellik uygulamaları için ‘mini maske’ geliştirdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen ve tedbir bakımından günlük hayatta ciddi değişiklikler yaşanırken, süreç, yeni fikirlere ilham vermeye devam ediyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta karantina tedbirlerinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayan Waleerat Kliniği, yakın temas gerektiren kozmetik ve dermatolojik uygulamaların daha rahat yapılabilmesi için ‘mini maske’ geliştirdi. Sadece ağzı ve burnu kaplayan maske, uzmanların sınırlı temas kurarak çalışmasına olanak tanıyor.

Sadece ağzı ve burnu kaplayan maske, uzmanların sınırlı temas kurarak çalışmasına olanak tanıyor. © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

Müşteriler mini maskeleri başta garip bulsa da, yüz bakımları sırasında güvende hissettiklerini belirtiyor. © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA 1 / 2 © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA Sadece ağzı ve burnu kaplayan maske, uzmanların sınırlı temas kurarak çalışmasına olanak tanıyor.

Çalışanlar ayrıca koruyucu maske takıyor ve kliniğe gelen her müşterinin ateşi ölçülüyor.

Maskeleri şimdilik dışarıya satmadıklarını belirten klinik, şu anda ellerinde 100 tane ‘yeniden kullanılabilir’ maske olduğunu belirtti.

Kliniğin pazarlamadan sorumlu genel müdürü Wisarut Krimthungthong, “Bu maskelerin, burnun sadece bir kısmını kaplayan diğer versiyonlarını da yapmayı tasarlıyoruz, böylece doktorlar maskeyi çıkarmadan çalışabilecekler” dedi.

Klinikte lazer tedavisi gören müşterilerden Kannika Sae-Ngow, “Başta garip olduğunu düşündüm ancak bu gerçekten harika çünkü yüz bakımları sırasında bizi güvende tutmak için özel olarak tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele konusunda başarılı ülkeler arasında gösterilen Tayland’da şimdiye kadar 58 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 3 bin 84’e ulaştı. Ülkede bu hafta hiç yeni vaka tespit edilmedi. Salgını kontrol sürecinde üçüncü normalleşme aşamasına geçen Tayland, güzellik merkezleri gibi işletmelerin açılmasına karar verildi.