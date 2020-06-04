Marie Antoinette ile sevgilisinin mektuplarındaki aşk sözleri deşifre edildi

Kraliçe Marie-Antoinette ile sevgilisi Count de Fersen'in 1789 Fransız devriminden iki yıl sonraki yazışmaları hakkında yapılan açıklamada "Kontun kraliçeye hisleriyle ilgili belirsizliğe yer bırakmayan cümleler kullandığı ve özenle gizlediği yazısını ilk kez okuyabildik" denildi.

95 gün süren projede mektuplarda kullanılan mürekkebin bileşenlerini analiz etmek için röntgen floresan sistemi (XRS) denilen bir tarama tekniği kullanıldı.

Açıklamaya göre, mektupların içeriği genelde siyasi olmasına rağmen, kraliçe ile sevgilisi birbirlerine sevgi sözcükleri sarf etmekteydi. Mektuplar sayesinde ilişkinin sansasyonel yanları değil, zorla ayrı kalma ve hapsedilme durumundayken umut, endişe, güven ve korku hislerini dışavuruş şekli gün ışığına kavuşturuldu.

İkilinin yazdığı toplam 15 mektuptan 8'inin içeriği aydınlatıldı. Yazı yazmak ile sansür yapmak için kullanılan mürekkebin aynı olduğu mektuplarda saklanan içerik açıklığa kavuşmadı.

Mektuplardaki aşk sözleri, Fersen veya onun soyundan gelen kişiler tarafından üzeri siyah mürekkeple, dairesel hareketlerle, neredeyse profesyonel bir şekilde okunamaz hale getirilmişti.

Mektuplaşma tarihlerinde Kral XVI. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette Paris'teki Tuileries Sarayı'nda ev hapsindeydi ve kaçma girişimleri başarısızlığa uğramıştı.

Fransa'da Axel de Fersen olarak bilinen İsveçli Kont Hans Axel von Fersen, İsveç'in üst düzey askeri ve diplomasi yetkililerinden biriydi ve 1810'da İsveç'te öldürülmüştü.

Avusturya doğumlu kraliçe ise Ekim 1793'de 37 yaşını sürerken idam edildi. Bir yandan kendisine mal edilen "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözü eşliğinde nefret objesi haline getirildi, diğer yandan kişiliği etrafında bir efsane örüldü, pek çok sanat eserine konu oldu, kendisinden kalan eşyalar açık artırmalarda rekor fiyatlara satıldı.

Daha önce Antoinette'in Fersen'e "Seni seviyorum ve bütün hayatım boyunca delice sevmeye devam edeceğim... En çok sevilen adam, erkeklerin en çok sevileni... Tüm kalbim senin" gibi sözler sarf ettiği bölümler basına yansımıştı.