İsveç’te 2 bin dolardan fazla bir maaşla ışıkları açıp kapatacak eleman aranıyor

İsveç’in Göteborg kentinde 21 bin İsveç kronu (2 bin 264 dolar) maaş karşılığında bir tren istasyonunda sabah-akşam gelip giderken ışıkları açıp kapatacak bir personel aranıyor.

Sveriges Radio’nun aktardığına göre, Göteborg kentinde bir tren istasyonunda sabah ve akşamları işe giriş-çıkış bildiriminde bulunacak, ayrıca ışıkları açıp kapatacak bir eleman aranıyor.

Günün geri kalan kısmını kendi dilediği gibi geçirebilecek elemana bu iş karşılığında ayda 21 bin İsveç kronu teklif ediliyor.

Söz konusu iş ilanı sanatçı Simon Goldin ve Jacob Senneby’nin ‘Sonsuz İş’ isimli projesinin bir parçası. Projenin bütçesi 7 milyon kron ve bu miktar istenen elemanın 120 yıl istihdam edilebilmesi için yeterli.

İş ilanına dünyanın farklı yerlerinden 175 kişi başvurdu. Alınacak eleman için ne gibi kriterler istendiği ise belirtilmedi.