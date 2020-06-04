Webometrics intihal gerekçesiyle Türk üniversitelerini sıralamadan çıkardı

Ana sayfasında Suriye ve Türkiye'den iki akademisyen tarafından dizininin çalındığı açıklaması yayımlayan Webometrics üniversite sıralama kuruluşu, durum düzelene dek Türk üniversiteleriyle ilgili bilgi vermeyi kestiğini duyurdu.

Üniversitelerin küresel performans ve prestijlerinin işareti olarak webdeki varlığının ne kadar güçlü olduğunu ölçerek buna göre sıralamasını yapan Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması Sitesi, Türkiye'deki üniversiteler hakkında bilgi sağlamaya son verdiğini duyurdu.

Webometrics, bununla ilgili açıklamasında, "Bu portal 15 yılı aşkın sıkı çalışmayla oluşturuldu, o yüzden (Suriye'den Mustafa Kayyali ve Türkiye'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Özhan Sağlık tarafından edit edilen) HERANKING websitesinin izin almadan bizim tüm dizinimizi kopyaladığını, yapıştırdığını, suistimal ettiğini keşfetmek bizim için çok acı verici olmuştur" diyerek ekledi:

"Bu durum çözülene dek Türk üniversiteleriyle ilgili bilgi sağlamayacağız."

LinkedIn'de Kayyali Halep Üniversitesi bağlantılı, Yüksek Öğretim Sıralaması Sitesi HERanking'de yönetici, Sağlık da Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olaraka gözüküyor.

Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar, dünyada yer alan tüm yükseköğretim kurumlarını belli ölçütlere göre sıralamasını sunuyor.