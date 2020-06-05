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    Online forum Reddit, in an effort to balance the desire for free and open discussion with the desire to prevent online harassment, has banned certain groups that were racist, homophobic or otherwise hateful. The move has sparked yet another debate about free speech and hate speech.

    Reddit'in kurucu ortağı Ohanian, şirketin yönetim kurulundan istifa etti: 'Yerime siyah birini alın'

    © Flickr / Alex Dunne
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202006051042198635-redditin-kurucu-ortagi-ohanian-sirketin-yonetim-kurulundan-istifa-etti/

    Sosyal medya platformu Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian, dikkatini 'ırkçılığı durdurmaya odaklamak' istediğini söyleyerek şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu. Ohanian, şirketten yerine siyah bir adayı almalarını istediğini kaydetti.

    Sosyal paylaşım platformu Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, şirketin yönetim kurulundan istifa etti.

    Ohanian, kişisel internet sayfasında yayınladığı duyuruda "15 yıl önce insanların topluluk ve aidiyet duygusu bulmalarına yardımcı olmak için Reddit'i kurdum. Doğru olanı yapmak için çok geç kalındı. Bunu kendim, ailem ve ülkem için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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    I co-founded @reddit 15 years ago to help people find community and a sense of belonging.  It is long overdue to do the right thing. I’m doing this for me, for my family, and for my country. I’m saying this as a father who needs to be able to answer his black daughter when she asks: What did you do? I have resigned as a member of the reddit board, I have urged them to fill my seat with a black candidate, and I will use future gains on my Reddit stock to serve the black community, chiefly to curb racial hate, and I’m starting with a pledge of $1M to @kaepernick7’s @yourrightscamp  I believe resignation can actually be an act of leadership from people in power right now. To everyone fighting to fix our broken nation: do not stop.

    A post shared by Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) on

    Reddit'ten yönetim kurulundaki pozisyonunun 'siyah bir adayla' doldurulmasını istediğini belirten Ohanian, şirketteki hissesinden kazanacağı parayı ırkçılığa karşı siyahlara hizmet için kullanacağını belirtti.

    Ohanian, ayrıca eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in kurduğu, siyah toplulukların özgürleşmesini sağlamak ve refahını ilerletmek için çalışan Know Your Rights Camp adlı kuruluşa 1 milyon dolar bağışladığını da sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Irkçılık, Siyahlar, George Floyd, Reddit, Alexis Ohanian
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