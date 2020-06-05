Reddit'in kurucu ortağı Ohanian, şirketin yönetim kurulundan istifa etti: 'Yerime siyah birini alın'

Sosyal paylaşım platformu Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, şirketin yönetim kurulundan istifa etti.
Ohanian, kişisel internet sayfasında yayınladığı duyuruda "15 yıl önce insanların topluluk ve aidiyet duygusu bulmalarına yardımcı olmak için Reddit'i kurdum. Doğru olanı yapmak için çok geç kalındı. Bunu kendim, ailem ve ülkem için yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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I co-founded @reddit 15 years ago to help people find community and a sense of belonging. It is long overdue to do the right thing. I’m doing this for me, for my family, and for my country. I’m saying this as a father who needs to be able to answer his black daughter when she asks: What did you do? I have resigned as a member of the reddit board, I have urged them to fill my seat with a black candidate, and I will use future gains on my Reddit stock to serve the black community, chiefly to curb racial hate, and I’m starting with a pledge of $1M to @kaepernick7’s @yourrightscamp I believe resignation can actually be an act of leadership from people in power right now. To everyone fighting to fix our broken nation: do not stop.
Reddit'ten yönetim kurulundaki pozisyonunun 'siyah bir adayla' doldurulmasını istediğini belirten Ohanian, şirketteki hissesinden kazanacağı parayı ırkçılığa karşı siyahlara hizmet için kullanacağını belirtti.
Ohanian, ayrıca eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in kurduğu, siyah toplulukların özgürleşmesini sağlamak ve refahını ilerletmek için çalışan Know Your Rights Camp adlı kuruluşa 1 milyon dolar bağışladığını da sözlerine ekledi.
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