Tekirdağ'daki yazlıklara yoğun talep: Fiyatlarda yüzde 30'a varan artış yaşandı

Normalleşme süreci ile birlikte aylardır İstanbul'dan çıkamayan vatandaşlar, Tekirdağ'daki yazlıklara akın ediyor. Denizi ile mavi bayraklı plajlarıyla İstanbulluların uğrak yeri olan Tekirdağ'daki yazlık evlerde yoğun talep yaşanması fiyatlarda yüzde 30'lara kadar varan artışlar yaşanıyor.

İstanbul'dan Tekirdağ'a günler öncesinde seyahat yasağının kaldırılması ile Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğilisi ilçelerindeki sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.

7 senedir emlak işleriyle ilgilenen Karani Karamavuş, emlak sektöründe güvene dayalı iş yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Pandemideki normalleşmeden sonra devletinde yaptığı indirimlerden dolayı genellikle şehir dışından müşterilerimiz çok. İstanbul tarafından oldukça müşterilerimiz var. Çünkü İstanbul'dan buraya gelmeye çalışıyorlar ve burada yazlık almaya çalışıyorlar. Bu da yazlık fiyatlarını yüzde 30-35 artırdı. Bu nedenle bazı fırsatçılar bilinçli zam yaparken, bazıları da zam yapmadı. İşlerde bir hareket var. Devletin yaptığı kredi indirimini bazı arkadaşlarımız yanlış anlamış durumda. Bazı emlakçı arkadaşlarımız bilinçlendirmeden ev satmaya çalışıyor. Şunun altını çizeyim bugün 200 bin liralık ev alacak insanların cebinde en az 30 bin lira, 40 bin lira parası olmazı lazım" dedi.

Emlak işleriyle ilgilenen Sinan Taş ise büyük bir yoğunluk içerisinde olduklarını dile getirerek, "Yazlıkçıların çok büyük bir akını var. İstanbul'dan Tekirdağ'a çok büyük bir talep var. Yerleşme talebi var, özellikle kalmak istiyorlar. Pandemideki sıkıntılardan dolayı yazlık evlere, yeşillik alanlara büyük bir talep var. Kendilerini daha rahat bir alana atmak istiyorlar. Ama daire satan kişileri veya müteahhitler bu fırsattan yararlanıp daire fiyatlarını yüzde 20-25 artırması... Bu da insanları hayal kırıklığına uğratıyor. Yani şöyle düşünelim. 0.64'e kredi kullanan bir kişi 0.94 arasında 20 bin lira olacağına 40 bin lira bir zam ile karşı karşıya kalmış oluyor" diye konuştu.