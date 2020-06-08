Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacı: Magazindeki haberlerden dolayı nafakasını merak ettim

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa ihbar edildi. 9 yıla kadar hapsi istenen çalışan, "Magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakasını merak ettiğim için hesabına girdim" dedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'ya aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

Bu gelişmeden birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında paylaşıldı. Banka hemen inceleme başlattı.

Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi. Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı.

İş akdi sonlandırıldı

Fulya A., Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntülediğini, üzerinde adı yazılı olan görüntüyü kendisinin çekip çekmediğini hatırlamadığını, kimseye göndermediğini, bankanın istifa etmesini istemesi üzerine iş akdini sonlandırdığını beyan etti.

Genç kadın, magazindeki haberlerden dolayı merak ettiğini, bu nedenle görüntüyü kayda aldığını kabul etti. Banka memuru tarafından kayıt altına alınan banka hesap incelemesinde; Subaşı'nın 340 liralık telefon faturası, 4.380 liralık EFT görüntüsü ve Acun Ilıcalı tarafından gönderilen nafaka parasının bilgileri vardı.

3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemi

FulyaA.'ya Şeyma Subaşı'na karşı 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme suçlarını' işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen banka görevlisi, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.