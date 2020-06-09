Fransa'nın ilk 'işten bunalma davası'nı açan çalışan 40 bin euro tazminata hak kazandı

Fransa’da işini ‘çok sıkıcı ve basit’ bulduğu için çalıştığı parfüm şirketine dava açan adam 40 bin euro tazminat almaya hak kazandı.

Fransız yargı tarihindeki ilk ‘işinden bunalma davası' olarak görülen dava karara bağlandı. Başkent Paris'te Interparfums adlı parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada tazminat almaya hak kazandı.

Mahkemede, çok fazla çalışma nedeniyle çöküş noktasına gelmek olarak tanımlanan ‘tükenmişliğe’ tezat olarak sık sık ‘sıkıntıdan patlamak’ tabiri kullanıldı.

Yöneticilik görevleri yerine, şirket CEO’sunun bilgisayarını güncelleme, patronunun evine tamirci çağırma gibi görevler verildiğinden yakınan Desnard, bu yetersizlik hissinin giderek sağlığını da etkilediğini savundu.

Şirketse savunma olarak, Desnard’ın dört yıl boyunca sıkıldığına dair herhangi bir serzenişte bulunmadığını öne sürdü.

Desnard, her ne kadar 550 bin euro talep etse de mahkeme, şirketi yol açtığı zararlar karşılığında 40 bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

🔜 9h30 : vous connaissez sans doute le #burnout mais avez-vous déjà entendu parler du #boreout❓



Causé par un ennui extrême - et non un surménage, Frédéric Desnard en a connu un, Interparfums a d’ailleurs été condamné la semaine dernière à lui verser 50 000 €...



Il raconte 🗣 pic.twitter.com/7N5r21QjT8 — Sud Radio (@SudRadio) June 9, 2020

Çalışanların üçte biri bu durumda

Bu dava her ne kadar bir ilk niteliği taşısa da, Fransa’daki çalışanların üçte birinin Desnard le aynı durumda olduğu belirtiliyor.

Çalışanların yaşadığı riskler konusunda uzmanlaşan Technologia firmasının sahibi Jean Claude Delgenes, “Bugün işyerlerinde yaşanan sıkıntı, insanların başka bir şey yapmak için işlerini bırakmaktan korkmalarından kaynaklanıyor” diyor.

Ne olmuştu?

Frederic Desnard, müdürlerinin, kendisine yöneticilik pozisyonuna uygun görevler vermek yerine dört yıl boyunca çok basit ve sıkıcı işler verdiğini, bu görevlerin kendisini 'cehenneme düşmüş gibi' hissettirdiğini savunuyordu.

Desnard, bu durumun epilepsi, ülser, uyuma sorunu ve ciddi depresyon gibi sağlık problemlerine yol açtığını belirtiyordu.

Sağlık sorunları nedeniyle işinden yedi ay izin alan Desnard, 2014 yılında kovulunca, avukatları 2016’da parfüm şirketine sağlık sorunları için talep edilen tazminat ve 'ödenmemiş maaşlarını' da içeren 360 bin euro'luk bir dava açmıştı.