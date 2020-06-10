Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna dair açıklama: İyiye gidiyor

MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, kişisel Instagram hesabında eski bir fotoğraf paylaştı.

Alanson, grup arkadaşıyla olan bu fotoğrafa "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler" notunu düştü.