Maçka Parkı’nda çıkan tartışmada kırık içki şişesiyle boğazı kesildi

İstanbul Şişli'de saat 19.00 sıralarında Maçka Parkı’nda Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı parka geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştı.

Dönmez'in tartıştığı şahıs elinde içki şişesiyle Dönmez’in yanına geldi ve kırdığı şişeyle saldırdı. Dönmez, başına ve boğazına aldığı cam darbeleri sonucu kanlar içerisinde kaldı. Süleyman Dönmez’in kendisi gibi sağlık çalışanı olan doktor arkadaşları panik içerisinde çığlık atmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden kaçtı. Dönmez’in doktor arkadaşları yanına gelerek ilk müdahaleyi yaparken, vatandaşlar da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı vakit kaybetmeden ambulansa taşıyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'Her şey iki dakikada yaşandı, elinde şişe vardı müdahale edemedik'

Olayı bire bir gördüğünü söyleyen Aykut Fırtına isimli vatandaş olayı şöyle anlattı:

“Arkadaşların ikisi de alkollüydü sanırım. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı.”