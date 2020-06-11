Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü

Emmy ödüllerini her yıl sahiplerine takdim eden Amerikan Televizyon Akademisi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD basketbolunun Los Angeles Lakers takımıyla özdeşleşen efsanesi Kobe Bryant’ın Los Angeles Bölgesi Emmy Valileri Ödülü’nü almaya hak kazandığı belirtildi.

Bryant’ın bu prestijli ödüle Los Angeles’in gelişimine sunduğu katkılardan dolayı layık görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyon Akademisi, bir basketbol efsanesi ve yardımsever olan Kobe Bryant'ın 72. Los Angeles Bölgesi Emmy Valilik Ödülü'nü almaya hak kazandığını ilan etmekten gurur duyar."

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7



Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h — Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020

Ödül 18 Temmuz'da sahibini bulacak.

Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde 26 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.