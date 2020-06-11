Rusya’da salgın sırasında gönüllüler evde ya da hastanede kalmak zorunda olanların hayvanlarını geçici olarak sahiplendi, sokaktaki hayvanları besledi. Bazı gönüllüler de evden çıkamayan kişilerin köpeklerini alıp gezdirdi.

Rusya’da sokak hayvanlarına yardım eden gönüllü kuruluşlar uzun zamandır mevcut, fakat bu yıl koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinanın getirdiği yeni ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllüler çalışmalarında bazı değişiklikler yaptı.

Sözgelimi yaşlı bir adam hastalanıp karantinaya alındığında iki köpeğine bakacak kimse yoktu. Bu nedenle Rusya’nın hayvan bakım gönüllüleri imdatlarına yetişti.

Moscow Times’ın aktardığına göre, başkent Moskova’daki bir veteriner kliniğinin sahiplerinden Yekaterina Posisayeva ve başka gönüllüler bir araya gelip hastaneye kaldırılan veya karantinaya alınan kişilerin hayvanlarına nasıl yardım edebileceklerini görüştü. Başta kliniği hayvanlar için geçici bir ev olarak kullanmayı düşünseler de kısa süre sonra 350’den fazla kişi köpek, kedi, papağan ve kaplumbağaların bakımını üstlenmeyi teklif etti.

Bazı hastaların hayvanları için geçici ev bulunması gerekmiyordu, ancak sözgelimi köpeklerinin gezdirilmesi ya da onlara yiyecek satın alınmasına ihtiyaçları vardı.

Karantina sırasında Rusya’daki sokak hayvanları nasıl hayatta kaldı?https://t.co/IZQdt4Wh3D pic.twitter.com/uex4boigN1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2020

Sıfır temasla başkalarının köpeklerini gezdirdiler

Süreç ise kesinlikle sıfır temasla gerçekleşti. Köpek sahibi tarafından tasmasıyla kapının önüne bağlanıyor, gönüllü de gelip onu gezintiye çıkarıyor ve tekrar kapıya getirip zili çalıyordu. Böylelikle ev sahibi köpeğinin geldiğini anlayıp onu içeriye alıyordu.

150 hayvandan 90’ı yuva buldu

Moskova’daki bir başka proje de ‘Eve Teslimle Mutluluk’ isimli bir projeydi. Margariya Kondratyeva isimli bir kişi sosyal medyada başka ülkelerdeki boş barınakların gösterildiği videoları gördüğünde, karantinadaki insanların bir hayvan sahiplenmek isteyebileceği düşüncesi aklına geldi. Bir gönüllü grubu oluşturan Kondratyeva, barınaklar ve başka kuruluşlarla temasa geçip nisan ayında çevrimiçi bir maraton başlattı. 150 köpek ve kediden yaklaşık 90’ı kendilerine yeni bir yuva buldu, sadece 7’si geri gönderildi.

Yıllardır hayvan bakımıyla uğraşan Nika Mogilevskaya da mayıs ayında 50 hayvanı sahiplendirdiklerini belirtti.

Moskova’daki kedilerin kurtarılması ve isteyenlerin sorularını iletebilmesine yönelik acil durum hattı gibi projeler yapan Anna Feldman de nisan ayında sokak hayvanlarının beslenmesi için #NAKORMI hashtag’ini başlattı. Böylece her bölgede gönüllüler mama satın alarak hayvanları besledi.

Veteriner kliniği ağı hayvanlara yardım etti

Galina Şlyahova’nın kurucusu olduğu sivil toplum kuruluşu Sosyal Veteriner Merkezi’nin de zor durumdaki hayvanlara yardım için bir veteriner kliniği ağı bulunuyor. Kuruluşun Moskova, Gelencik, Krasnodar ve Lipetsk’te klinikleri var. Yakın zamanda da ‘Krizle İyilikle Mücadele’ isimli bir kitlesel fonlama kampanyası başlattılar. Acil durumlarda ve yaralanmalarda veteriner merkezleri yardıma koşuyor. Hayvan barınakları da yeterli ekipmanları olmadığında onlara başvuruyor.

Şlyahova, “Sokak hayvanları ve sahiplerinin masraflarını karşılayamadığı hayvanlara yardım ediyoruz. Bazen ücretsiz bakım yapıyoruz, ancak faaliyet gösterdiğimiz süre boyunca kimse bunu suistimal etmedi” dedi.

Kuruluş hayvan barınaklarının yeniden inşası gibi projeler yürütüyor.

Küçük kasabalar da boş durmadı

Rusya’nın küçük kasabalarında daha az kuruluş olsa da gönüllü sayısı oldukça fazla. Lipetsk’te Veles isimli bir grup hayvanlara yardım ediyor. Grup salgın sırasında her zaman yaptıkları destek çalışmalarına devam ederken, evde kalmak zorunda olan yaşlıların köpeklerini gezdirmeye başladı.

Novgorod bölgesindeki Staraya Russa’daki 60 köpeğin bulunduğu Drujok Barınağı’nın sahibi Margarita Levakova da “Köpekleri kafe ve restoranların artıklarıya besliyorduk. Ancak şimdi onlar için yemek yapmamız veya kuru mama vermemiz gerekiyor. Gönüllüler, dükkanlar, bölge sakinleri ve hatta yerel kent meclisinden bir vekil bize yardım ediyor” dedi.

Tula’daki bir hayvan gönüllüsü olan Yana Zvereva da karantina sırasında hayvan sahiplendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.