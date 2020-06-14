Silahla yaralayıp 'hoşuma gitti, gittim vurdum' dedi

Karaman'da bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan gazetecilerin 'Neden vurdun?' sorusuna 'Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum' yanıtını verdi.

Karaman'da V.T. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen H.Ş.'nin, iş yerine geldi. Burada çıkan tartışmanın ardından V.T., belinden çıkardığı tabanca ile H.Ş'ye bir el ateş ettikten sonra otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralanan H.Ş, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı.

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'Hoşuma gitti, gittim vurdum'

Olaydan sonra otomobiliyle kaçan V.T, Cinayet Bürosu dedektiflerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İlk olarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı daha sonra sağlık raporu için özel bir hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum" dedi.

Diğer yandan H.Ş.nin 2 ay önce de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.