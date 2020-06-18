Johnny Depp: Amber Heard, Cara Delevingne ve Elon Musk’ın üçlü ilişkisi vardı

ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'le ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı. Depp, evlilikleri sürdüğü sırada milyarder girişimci Elon Musk, İngiliz model Cara Delevingne ve eski eşi Heard arasında üçlü ilişki yaşandığını öne sürdü.

Hollywood dünyasının bir döneme damga vuran çifti Johnny Depp ve Amber Heard’ün olaylı ayrılığının yankıları sürüyor. Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dava açan Heard, uzun süre gündemden düşmemişti.

Heard’ün kanıtlarını birer birer çürüten 57 yaşındaki aktör ise, kendisine yönelik karalama kampanyası başlatan eski eşine karşı mart ayında 50 milyon dolarlık dava açtı. Söz konusu davaya ilişkin çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü’nün Daily Mail’den aktardığı habere göre Depp, evlilikleri sürdüğü sırada milyarder girişimci Elon Musk, İngiliz model Cara Delevingne ve eski eşi Amber Heard arasında üçlü ilişki yaşandığını iddia etti.

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Dava dosyasına da giren ve Depp’in Los Angeles’taki evinde bir araya geldikleri iddia edilen üçlüyle ilgili kamera görüntüleri de paylaşıldı.

Daily Mail’in paylaştığı görüntülerde, daha önce Musk ve Heard’ün kaçamağını belgeleyen asansörde, başka bir tarihte Delevingne de görülüyor.

2016’nın son aylarında çekildiği düşünülen görüntülerle ilgili konuşan bina sakinlerinden biri, “Onları asansörde aşağı yukarı inip çıkarken gördüm. Düğmelere tekrar tekrar basıyor ve nasıl çalıştığını anlayamıyorlardı. En sonunda merdivenleri kullandılar” dedi.

Depp’e yakın bir kaynak ise Cara’nın ünlü oyuncu lehine kanıtlar sunabileceğini, Heard’ün Musk ve James Franco’yla olan yazışmalarının da incelenmesinin istenebileceğini belirtti.