Elon Musk ve Grimes’ın bebeğinin resmi ismi belli oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine verdikleri ve tartışmalara neden olan isim bilmecesi çözüldü. Çift, doğum belgesine göre bebeklerini resmi olarak 'X AE A-XII' olarak kaydettirdi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine vermek istedikleri isim tartışmalara olmuştu.

TMZ'nin ulaştığı doğum belgesine göre minik Musk'ın ismi resmi olarak X AE A-XII oldu.

Bebeğin ilk ismi X, ikinci ismi AE A-XII ve soyadı da Musk diye kaydedildi.

Aslında çift en başta bebeklerine 'X Æ A-12' adını vermek istemişti ancak ismin Kaliforniya yasalarına uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre, isimlerde 26 İngilizce harfin yanı sıra tire ve apostrof kullanılabiliyor. Æ sembolünün kullanmasına ise izin verilmiyor.

Grimes, ismin anlamını "X, bilinmeyen değişken. Æ, (sevgi ve/ya yapay zekanın kısaltması olan) Ai'nin benim Ortaçağ İngilizcesi tarzında telaffuzum" diye açıklamıştı.

Milyarder girişimci bu ismi seçmelerinin gerekçesi olarak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçecek olmasını göstermişti.