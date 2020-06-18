Fransa'da erken öttüğü için dava edilen horoz hayatını kaybetti

Fransa'da semt sakinlerinin sabah çok erken saatlerde öttüğü gerekçesiyle dava ettiği Maurice adlı horozun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birkaç yıl önce Oléron'da 'gürültü kirliliği' gerekçesiyle komşuları tarafından mahkemeye verilen 'Fransa'nın en ünlü horozu' Maurice, 6 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre Maurice'in sahibi Corinne Fesseau, horozun mayıs ayında öldüğünü ancak haberi vermek için karantina günlerinin bitmesini beklediğini ifade etti.

France Bleu radyosuna konuşan Fesseau, "Karantinayla birlikte kendime, insanların zaten yeteri kadar endişelenecek şeyi olduğunu söyledim" dedi.

Fesseau, "Yeni bir horoz aldık ve ona Maurice adını verdik, o da şarkı söylüyor. Ama o asla bizim Maurice'imiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Maurice the noisy cockerel dies aged six 🐓https://t.co/mCmrmYhxXy — BBC News (World) (@BBCWorld) June 18, 2020

Komşuları tarafından mahkemeye veilen Maurice'in davası geçen yıl görülmüş, mahkeme davayı reddederek horozun sabahları tüm semte yeni bir günün başladığını duyurmasına izin vermişti.

Bölgede yaşayan yaşlı sakinler, Maurice'in 'gürültüsüne' son vermek için 2017 yılınn ilkbaharında harekete geçmişti.