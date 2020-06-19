Hindistan'da alkolik maymun 1 kişiyi öldürüp 250 kişiyi yaraladıktan sonra müebbet hapse mahkum edildi

Hindistan'da 'alkol bağımlısı' olduğu belirtilen evcil bir maymuna, 1 kişiyi öldürdükten ve 250 kişiyi de yaraladıktan sonra müebbet hapis cezası verildiği bildirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur hayvan bahçesinde 'alkol bağımlısı' olduğu ve rehabilitasyon çalışmalarının işe yaramadığı belirtilen 6 yaşındaki 'Kalua' adlı bir maymun, 1 kişiyi öldürüp 250 kişiyi de yaralamasının ardından müebbet hapse mahkum edildi.

Hayvanat bahçesi görevlileri, maymunun 'topluma tehdit oluşturduğunu' doğruladı.

Hayvanat bahçesi doktoru Mohd Nasir, yerel medyaya yaptığı açıklamada Kalua'nın serbest bırakılması halinde nereye giderse gitsin insanlara zarar vereceğini ve 3 yıl önce hayvanat bahçesine getirilmesinden bu yana 'agresif davranışlar' sergilediğini belirtti.

Kalua'nın hayvanat bahçesine getirilmeden önce ülkenin Mirzapur bölgesinde yaşadığı ve sahibinin onu et ve alkolle besleyen bir ökültist olduğu öne sürülüyor.

Kalua'nın sahibi öldükten sonra saldırganlaştığı ifade edilirken, maymunun orman ve hayvanat bahçesi ekipleri tarafından yakalanmadan önce halihazırda 30'u çocuk olmak üzere 250 kişiyi yaraladığı bilgisi veriliyor.

Ayrıca maymunun yaraladığı kişilerden biri hayatını kaybederken birinin de estetik ameliyat geçirmek zorunda kaldığı beliritiliyor.

Kalua'nın hedefinde ise daha çok kadınların olduğu kaydediliyor. Maymunu sakinleştirmeye çalışan hayvanat bahçesi görevlilerinin uyguladığı vejeteryan diyetin işe yaramadığı, maymunun kadın hayvanat bahçesi görevlilerine saldırmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce meydana geldiği kaydedilirken, Uttar Pradeş eyaletinde son haftalarda 'hakkında şikayet' olan tek maymun Kalua değildi.

Geçen ay da bir grup maymun, Meerut'ta bir laboratuvar teknisyenine saldırmış, Kovid-19 hastalarından alınan bir dizi kan örneğini çalmıştı.