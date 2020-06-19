Nevşehir Belediye Başkanı Arı, LGS’ye girecek öğrencilere karpuz ikram edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan LGS’ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınav öncesinde okullarda hijyen ortamının sağlanması ve öğrencilerin sınava sorunsuz girebilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Arı, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın içleri rahat olsun. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın daha güvenli ve hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için ekiplerimiz sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda detaylı dezenfeksiyon işlemlerini yaptı. Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, LGS’ye girecek öğrencilere karpuz ikram edecekhttps://t.co/Ho1mIhuzUV pic.twitter.com/pkhP1QOFKS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 18, 2020

​Hafta sonu yapılacak olan sınav öncesinde 19 Haziran Cuma günü sınava girecekleri okullarını ziyaret edecek olan tüm öğrencilere 10.00-13.00 saatleri arasında Nevşehir Belediyesi görevlilerince okul önlerinde karpuz ikramının olacağını açıklayan Arı, sınava girecek tüm öğrencilere çalışmalarının karşılığını almaları temennisiyle zihin açıklığı ve başarı diledi.

Arı, “Bu yıl öğrencilerimize sadece başarı dilemekle kalmayıp birde onlara afiyetle yemeleri için zihin açıcı, vitamin deposu ve enerji verici karpuz ikram etmek istedik. Sabah saat 10.00’dan itibaren belediye görevlilerimiz sosyal mesafe kurallarına özen göstererek 22 okulun önünde öğrenci kardeşlerimize karpuzlarını ikram edecek” dedi.