Sivas Valisi Ayhan programlarına 1973 model Murat 124 ile gitti

Sivas Valisi Salih Ayhan dün Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sanayi sitesinde 1973 model modifiyeli Murat 124 aracının sahibi Vali Ayhan'a bir tur atabilirsiniz demesi üzerine Vali Ayhan, araç sahibini kırmayarak aracın şoför koltuğuna oturdu.
Ayhan, bir sonraki programı olan Paşabahçe İzcilik Eğitim Merkezine bu araçla gitti. Trafikte valiyi 73 model aracın içerisinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ayhan aracı sürerken çekilmiş görüntülerini, Neşet Ertaş’ın kendi sesinden okuduğu “Bir anadan dünyaya gelen yolcu” türküsü ile paylaştı.
❝— Salih AYHAN (@valisalihayhan) June 18, 2020
Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Görünce dünyaya gönül verdin mi?❞
Bugün, 1974 model Murat 124 ile
güzelim şehrimiz Sivas'ı turladık.
Ve anladık ki! her şeyin en iyisine sahip olan değil, sahip olduğunun tadını çıkaran mutludur. Rabbim, mutluluk sebeplerimizi arttırsın. pic.twitter.com/Pd8xXFBHF5
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