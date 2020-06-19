Sivas Valisi Ayhan programlarına 1973 model Murat 124 ile gitti

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Bir anadan dünyaya gelen yolcu

Görünce dünyaya gönül verdin mi?❞



Bugün, 1974 model Murat 124 ile

güzelim şehrimiz Sivas'ı turladık.

Ve anladık ki! her şeyin en iyisine sahip olan değil, sahip olduğunun tadını çıkaran mutludur. Rabbim, mutluluk sebeplerimizi arttırsın. pic.twitter.com/Pd8xXFBHF5