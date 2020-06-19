Yalova'da sağanak: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Yalova'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerini su basarken, göle dönen yollarda kalan otomobiller güçlükle ilerledi. Yağmurun şiddetini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Şehirde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Araçlar kontrollü olarak seyrederken, sürücüler zorluk çekti. Yağış nedeniyle birçok iş yerini de su bastı. Yağışa hazırlık yakalanan vatandaşlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kentte hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi ön görülüyor.