WhatsApp’ta çevrimiçi ve son görülme özelliği kaldırıldı mı?

İletişim ağlarından biri olan WhatsApp'da, kullanıcıların çevrimiçi özelliği kullanamadıkları bildirildi. Kullanıcılar artık birinin çevrimiçi olup olmadığını göremezken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Daha önce son görülme sekmesini gizleme getiren WhatsApp'ın kullanıcılarının gizliliği için artık çevrimiçi özelliği de devre dışı bıraktığı iddia edildi.