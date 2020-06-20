Kanser kaynaklı ölüm riskini yüzde 82 artıran faktör

MedicalXpress’in aktardığına göre, Texas Üniversitesi’nden bilim insanları beş yıl boyunca 45 yaş üstü 8 binden fazla kişinin fiziksel aktivitesini gözlemledi. Araştırmanın başında hiçbirinde kanser yoktu. Ancak 2009’dan 2013’e kadar geçen süre içinde aralarından 268’i kanserden öldü.

Fiziksel aktivite konusunda en düşük seviye gösteren kişilerde kanser kaynaklı ölüm riskinin, en hareketli yaşam tarzına sahip kişilere göre yüzde 82 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırma grubunun lideri Susan Gilchrist, “Bu, fiziksel hareketsizlik ve kanserden ölüm arasındaki doğrudan bağlantıya açık bir şekilde işaret eden ilk çalışma” dedi.

Gilchrist, “Bir insan, kanser olmadan önce ne kadar hareketsiz yaşam tarzı sürdürürse kanser olduktan sonra ölüm riski o kadar yüksek olur” diye kaydetti.

İnsanların, günde en az 30 dakikasını orta düzeyde bir fiziksel aktiviteye ayırması, örneğin bisiklet sürmesi durumunda, kanser kaynaklı ölüm riskinin yüzde 31 azalacağını tespit eden bilim insanları, yürüyüş gibi hafif düzeydeki fiziksel aktivitenin ölüm riskini yüzde 8 azalttığını kaydetti.

Gilchrist, “Ben hastalarıma, iş yerinde her saat başına 5 dakika ayakta durabileceklerini veya asansör kullanmak yerine merdivenleri çıkıp inebileceklerini söylüyorum. Bu az görünebilir, ama araştırma hafif hareketliliğin bile kanserde hayatta kalma şanslarını artırdığını gösteriyor” diye ekledi.