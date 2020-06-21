Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı: 6 milyon dolar

Nirvana grubunun efsanevi solisti ve gitaristi Kurt Cobain’in 1993 yılında MTV Unplugged performansında çaldığı akustik gitar, açık artırmada 6 milyon dolara alıcı buldu.

Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in 1993 yılında New York'ta verdiği MTV Unplugged programı konserinde çaldığı gitar açık artırmada 6 milyon dolara satılarak şimdiye dek satılan en pahalı gitar olarak tarihe geçti.

Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce gerçekleşen MTV Unplugged konserinde çaldığı 1959 Martin D-18E gitarı, tam 6 milyon 10 bin dolar ödeyerek Avustralyalı iş insanı Peter Freedman satın aldı.

Gitarın satıldığı Juliens Açık Artırma şu ana kadar 5 satış dünya rekoru kırdı. Bunlar arasında en pahalı gitar, en pahalı hatıra eşyası gibi ürünler yer alıyordu.

Satışı gerçekleşmiş en pahalı gitar rekoru daha önce, Pink Floyd’dan David Gilmour’un 2019’daki bir açık artırmada 3,95 milyon dolara (yaklaşık 27 milyon dolar) alıcı bulan gitarına aitti.

Cobain'in gitarını satın alan Freedman, enstrümanı sanat galerilerinde sergilemek istiyor.

Cobain’in performansında giydiği hırka da Ekim 2019’da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolarlık (yaklaşık 2,3 milyon TL) rekor fiyata satılmıştı.