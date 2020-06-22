Çöpçatan sitelerinde kedili poz vermek, erkeğin kısmetini kapatıyor

Kedi fotoğraflarıyla videoları sosyal medyada yoğun ilgi görürken, ABD'de yapılan bir araştırma, çöpçatanlık uygulamalarında kedileriyle birlikte fotoğraflarını paylaşan erkeklerin partner cezbetme ihtimallerinin düşük olduğunu gösterdi.

Kedi-köpek zıtlığı bir kez daha kendini gösterdi ve erkekler kadınlardan olumlu geri dönüş aldıkları için arkadaşlarının köpekleriyle kendilerininmiş gibi poz verirken, kedi eşlikçi seçen erkeklerin bahtının onlar kadar açık olmadığı belirlendi.

Kolorado Eyalet Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmaya göre kadınlar fotoğraflarında kedi tutan erkekleri daha az maskülen, daha fazla nevrotik, çıkmaya daha az değer olarak algılıyor.

It's not all bad news for cat lovers. Men who have cats are also seen as more confident. https://t.co/v9raZRWxso — Yahoo Style UK (@YahooStyleUK) June 22, 2020

Araştırma kapsamında 18-24 yaş arası 1380 kadına 20'li yaşların başındaki bir erkeğin iki ayrı fotoğrafı gösterildi. Her ikisinde beyaz arka plan önünde mavi tişört giyen erkek, birinde tekir kedi tutarken diğerinde kedisiz poz verdi.

Dolayısıyla kadınlara aynı erkekle ilgili sadece kedi farkı sunuldu.

We have cat-astrophic news for animal lovers: Men who like cats are less likely to get a date. https://t.co/KKH7lWIaJJ — CNN (@CNN) June 22, 2020

Kadınlara erkeğin kişiliği, maskülenliği, çıkmaya değerliği, kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi ilişkili düşündürdüğüne dair çeşitli sorular soruldu.

Erkek, kedili pozda kedisiz pozuna kıyasla daha olumsuz değerlendirme aldı.

Ancak çıkmaya değerliği daha az görülen kedili erkek, diğer yandan kedisiz erkeğe kıyasla daha açık ve daha uyumlu, daha özgüvenli ve dışa dönük olarak algılandı.

Bu sonuçlar, 18-24 yaş arası çok genç bir grup olduğundan, genç kadınların yaşını başını almışlara göre hayvan sorumluluğu üstlenmeye daha az istekli olmasına yoruldu.

Kolorado Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, üniversite yaşındaki kadınların kedili erkeği kedisiz erkeğe göre daha az maskülen algıladığını, ama kadın katılımcının kendisini köpeksever ya da kedisever olarak tanımlayıp tanımlamadığının da bu sonuçlarda etkili olduğunu kaydetti.

ABD kültürünün kedisever erkeği daha az maskülen olarak yaftalayarak heteroseksüel alemde köpeksever erkekten yana kültürel bir tercih oluşturduğunu belirten araştırmacılar "Bu bulgular evcil hayvanların kadınların flört tercihleri ve eş seçiminde rol oynamaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.