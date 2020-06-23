Karı koca 16 yıl farkla aynı kişiye organ bağışında bulundu

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın, daha önce ölen eşinin organları nakledilen bir adam böbreğini verdi.

Bryan Herrington, 2004’te çatı kaplama çalışmaları sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Hayattayken tüm organlarını bağışladığı için Bryan’ın ölümünden sonra tüm organları birkaç hasta arasında paylaşıldı. Şeker hastası Jeff Granger’e, Bryan’ın böbrek ve pankreası nakledildi.

Granger, organlarını kimden aldığını bilmiyordu, ama gizlilik kaldırıldığında Bryan’ın dul eşi Terri Herrington ile tanıştı ve aralarında dostluk bağı kuruldu.

Fox News’un aktardığına göre, Granger’e nakledilen böbrekte geçen yıl sorun çıkınca organ nakli konusu yeniden gündeme geldi. Durumu öğrenen Terri Herrington kendi böbreğini teklif etti. Granger başlarda kadının şaka yaptığını düşündü.

Ameliyat başarılı geçti. Granger’ı ameliyat eden Dr. Mark Johnson, kariyerinde ilk kez bir çiftin aynı kişiye organ bağışında bulunduğuna tanık olduğunu söyledi.