Karantinadan sonra kapılarını açan Barcelona operası ilk konserini bitkilere verdi

İspanya’da olağanüstü halin kaldırılmasının ardından yeniden etkinliklerine başlayan Gran Teatre del Liceu, ilk konserini farklı bir atmosferde gerçekleştirdi. Ünlü opera binasının koltuklarını bu kez insanlar yerine bitkiler doldurdu.

Konserden önce herhangi bir performansta gerçekleştirilen tüm ritüeller harfiyen yerine getirildi. Buna seyircileri salona davet etmek için yapılan ‘konser başlıyor’ anonsları da dahildi.

Konser için Gran Teatre del Liceu'nun koltuklarına tam 2 bin 292 bitki yerleştirildi. © REUTERS / NACHO DOCE

Yaklaşık altı dakika süren konserde Giacomo Puccini'nin Crisantemi (Chrysanthemums) adlı eseri icra edildi. © REUTERS / NACHO DOCE

Konsere katılan bitkiler salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağışlanacak. © REUTERS / NACHO DOCE 1 / 3 © REUTERS / NACHO DOCE Konser için Gran Teatre del Liceu'nun koltuklarına tam 2 bin 292 bitki yerleştirildi.

İnternet sitesinden yayınlanan konserde orkestra, besteci Giacomo Puccini'nin Crisantemi (Chrysanthemums) adlı eserini 2 bin 292 bitki için çaldı. Performans yaklaşık altı dakika sürdü.

Konserin ardından her bir bitkinin salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağışlanacağı belirtildi.

Barcelona’s Liceu opera reopened its doors for the first time in more than three months to hold a concert - exclusively for a quiet, leafy audience of nearly 2,300 house plants pic.twitter.com/lI70EE78RD — Reuters (@Reuters) June 22, 2020

Konser provası öncesinde bir açıklama yapan Baş Yapımcı Eugenio Ampudia, salgın nedeniyle insanların geri çekildiğini vurgulayarak "Doğa, onun elinden aldığımız ve bizim boşalttığımız alanlara ilerledi" dedi.

Ampudia, “Empatimizi artırabilir miyiz? Haydi sanat ve müzikle başlayalım ve doğayı harika bir konser salonuna davet edelim” ifadelerini kullandı.